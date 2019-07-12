Ночное ЧП со стрельбой в Сухуме: один человек погиб, один в реанимации

СУХУМ, 12 июл – Sputnik. В результате стрельбы в Сухуме пострадали два человека, один из которых позже скончался, проинформировали Sputnik в пресс-службе Министерства внутренних дел Абхазии.

Стрельба произошла на перекрестке проспекта Аиааира и улицы Аидгылара около часа ночи 12 июля. Ранения получили двое – Айнар Квициния и Леон Квициния. Пострадавший Айнар Квициния скончался в реанимации.

В прокуратуре Сухума уточнили, что "в результате стрельбы из автоматического оружия в область левого предплечья был тяжело ранен житель города Сухум Квициния Леон Астамурович, 1997 года рождения, будучи доставленным в Республиканскую больницу, был прооперирован, состояние здоровья стабильно тяжелое".

"Также в результате происшедшего ножевое ранение в область сердца получил Квициния Айнар Асланович, 1996 года рождения, который скончался", - сообщается на сайте прокуратуры Абхазии.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статьям УК: "Умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия" и "Покушение на убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору" в отношении жителей города Сухум - Панцулая Милан Вячеславовича, 1997 года рождения и Панцулая Зураба Вячеславовича, 1996 года рождения.

Расследованием уголовного дела занимается прокуратура Сухума, оперативным органам МВД даны поручения установить и задержать братьев Панцулая.