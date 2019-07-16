МВД: членов семьи Панцулая удерживают родственники убитого Айнара Квициния

Президент Абхазии потребовал найти Милана и Зураба Панцулая, а также освободить их родственников.

СУХУМ, 16 июл – Sputnik. Родственники Айнара Квициния, который был убит в центре Сухума 12 июля, насильно удерживают семью граждан Панцулая, чьи близкие родственники – Милан и Зураб Панцулая – подозреваются в убийстве Квициния, рассказал министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.

"Выяснилось, что граждане Панцулая насильно удерживаются родственниками убитого Квициния. Все дороги были полностью перекрыты. Но, к сожалению, проведенные мероприятия результатов пока не дали", - сказал Аршба на заседании Совета Безопасности, которое провел президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Кроме того, министр сообщил, что в домах, где проживают родственники Панцулая, произошли пожары.

"Вчера ночью, около 23 часов, произошел пожар в доме, где проживает семья Панцулая. Группа пожарного расчета выехала туда вместе с сотрудниками милиции. Пожар был локализован. Там был выставлен наряд сотрудников милиции. Также около 01:40 поступило телефонное сообщение из города Ткуарчал о том, что на территории города Ткуарчал, где проживает семья Панцулая, также произошел пожар. Также группа пожарного расчета и сотрудники милиции выехали на место, пожар был локализован", - сказал Гарри Аршба.

Согласно данным оперативной сводки МЧС Абхазии, в Сухуме за минувшие сутки зафиксирован один пожар в одноэтажном жилом доме, в результате пожара сгорела одна комната, никто не пострадал. В Ткуарчале также произошел пожар в двухэтажном жилом доме, в результате сгорела кухня, пострадавших также нет.

По итогам совещания Совбеза президент потребовал от правоохранительных структур усилить работу по расследованию резонансных уголовных дел.

"Всем руководителям правоохранительных структур еще раз даю указание и жестко требую от вас предпринять все необходимые меры по поиску и задержанию разыскиваемых лиц, Панцулая, и освобождению удерживаемых лиц", - сказал Хаджимба.

"В части преступления, совершенного в отношении Мерцхулава, требую усилить работу по установлению всех остальных лиц, причастных к этому преступлению, в отношении лица, сбежавшего от вас, и в отношении заказчиков этого преступления", - отметил глава государства.

Айнар Квициния был убит 12 июля на перекрестке проспекта Аиааира и улицы Аидгылара в Сухуме, также ранение получил Леон Квициния.

Как сообщала прокуратура Сухума, Леон Квициния был ранен из автоматического оружия, Айнар Квициния получил ножевое ранение в область сердца и скончался в больнице.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статьям УК Республики Абхазия: "Умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия" и "Покушение на убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору" – в отношении жителей города Сухум Милана Панцулая и Зураба Панцулая.

15 июля глава МВД Гарри Аршба сообщил, что по имеющейся оперативной информации, братья Панцулая перешли абхазо-российскую границу. Президент Хаджимба призвал к объективному расследованию этого преступления и дал указание установить с помощью зарубежных коллег местонахождение Милана и Зураба Панцулая.

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