16:01 15 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.83
  • EUR70.86
Поиск
МВД

МВД отстранило от работы сотрудников, подозреваемых в причастности к смерти заключенного

© Sputnik / Томас Тхайцук
Происшествия
Получить короткую ссылку
1181 0 0

Министр внутренних дел Абхазии 13 июля назначил служебную проверку по факту гибели задержанного гражданина Тарба Анзора Валиковича.

СУХУМ, 15 июл – Sputnik. Сотрудники МВД, которых подозревают в причастности к смерти содержащегося под стражей гражданина Тарба А.В., отстранены от исполнения служебных обязанностей, сообщает ведомство на своей странице в Facebook.

"Насилие и превышение должностных полномочий неприемлемо в правоохранительной системе и карается по Закону. Сотрудники, подозреваемые в причастности к смерти содержащегося под стражей гражданина Тарба А. В., отстранены от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что глава ведомства Гарри Аршба заявил, что все обстоятельства смерти гражданина Тарба будут "однозначно установлены, а также определена непосредственная вина каждого сотрудника в случившемся".

Министр внутренних дел назначил служебную проверку по данному факту, соответствующие материалы направлены в органы прокуратуры, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на оперативников Управления уголовного розыска Республики Абхазия прокуратурой города Сухум заведено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при исполнении служебных обязанностей, которое выразилось в применении физического насилия к административно задержанному Тарба Анзору Валиковичу и повлекло за собой смерть последнего.

На данном этапе имена и фамилии подозреваемых не подлежат разглашению в интересах следствия, ранее сообщили в МВД.

Содержащийся под стражей Анзор Тарба, 1969 года рождения, скончался в ночь на четверг 11 июля.

По теме

МВД Абхазии проводит служебную проверку по факту смерти задержанного
На оперативников МВД заведено дело по факту смерти заключенного Тарба


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Цветы на воде, остров любви и бесконечность: лучшие снимки Drone Awards 2019
Двести тысяч фейерверков: в Москве отметили 75-летие освобождения Вильнюса
Что происходит с организмом человека после баночки колы
Что происходит с организмом человека после баночки колы
Соцсети
Sputnikabkhazia