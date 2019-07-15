МВД отстранило от работы сотрудников, подозреваемых в причастности к смерти заключенного

СУХУМ, 15 июл – Sputnik. Сотрудники МВД, которых подозревают в причастности к смерти содержащегося под стражей гражданина Тарба А.В., отстранены от исполнения служебных обязанностей, сообщает ведомство на своей странице в Facebook.

"Насилие и превышение должностных полномочий неприемлемо в правоохранительной системе и карается по Закону. Сотрудники, подозреваемые в причастности к смерти содержащегося под стражей гражданина Тарба А. В., отстранены от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что глава ведомства Гарри Аршба заявил, что все обстоятельства смерти гражданина Тарба будут "однозначно установлены, а также определена непосредственная вина каждого сотрудника в случившемся".

Министр внутренних дел назначил служебную проверку по данному факту, соответствующие материалы направлены в органы прокуратуры, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на оперативников Управления уголовного розыска Республики Абхазия прокуратурой города Сухум заведено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при исполнении служебных обязанностей, которое выразилось в применении физического насилия к административно задержанному Тарба Анзору Валиковичу и повлекло за собой смерть последнего.

На данном этапе имена и фамилии подозреваемых не подлежат разглашению в интересах следствия, ранее сообщили в МВД.

Содержащийся под стражей Анзор Тарба, 1969 года рождения, скончался в ночь на четверг 11 июля.