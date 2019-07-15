Президент Абхазии обсудил с силовиками резонансные уголовные дела

На совещании у президента Абхазии Рауля Хаджимба обсуждался ход расследования уголовных дел о похищении Омара Мерцхулава, гибели в СИЗО Анзора Тарба и об убийстве Айнара Квициния.

СУХУМ, 15 июл – Sputnik. Виновные в похищении жителя Сухума Омара Мерцхулава и убийствах заключенного Анзора Тарба и Айнара Квициния должны понести заслуженное наказание, заявил президент Абхазии Рауль Хаджимба на совещании с участием генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя СГБ республики в понедельник 15 июля.

Глава государства призвал к объективному расследованию и дал указание установить с помощью зарубежных коллег местонахождение Милана и Зураба Панцулая, объявленных в розыск по делу о нападении на братьев Квициния, говорится на сайте президента.

"Просил бы в отношении подозреваемых Панцулая провести соответствующую работу в рамках международного сотрудничества, чтобы эти люди были доставлены на территорию Абхазии. По ситуации в МВД Генеральной прокуратуре провести всю ту работу, о который мы с вами говорили в предыдущие дни, и результат должен быть известен нашему обществу. Виновные должны понести наказание так, как этого требует закон", - сказал президент.

Как отметил глава МВД республики Гарри Аршба, по имеющейся оперативной информации, братья Панцулая перешли абхазо-российскую границу. В настоящее время устанавливается транспорт, на котором они переехали границу.

Аршба также заверил, что обстоятельства смерти находящегося под стражей Анзора Тарба будут установлены и определена вина оперативников, причастных к его убийству. Он отметил, что по его указанию была проведена служебная проверка, собранные материалы переданы в прокуратуру города Сухум.

"Насилие и превышение должностных полномочий, должностные преступления сотрудниками милиции караются законом, и мы будем делать все необходимое для того, чтобы установить все факты, которые имели место. На сегодняшний день прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело. Моим приказом все сотрудники, которые указаны в данном уголовном деле, отстранены от занимаемых должностей. На сегодняшний день мы проводим все мероприятия и непосредственно сотрудничаем с прокуратурой для того, чтобы выяснить все обстоятельства дела", - сказал министр.

Генеральный прокурор Зураб Ачба в свою очередь добавил, что по факту гибели Анзора Тарба возбуждено уголовное дело по статье 288, части 3. Это превышение должностных полномочий с применением насилия. Следствие ведет прокуратура города Сухум.

"Это должностное преступление, которое в полном объеме с участием всех лиц, которые причастны, с квалификацией отдельно каждого, будет расследовано и доведено до общественности", - сказал Ачба.

Парламент республики в понедельник 15 июля также провел встречу с министром внутренних дел Гарри Аршба, генеральным прокурором Зурабом Ачба и заместителем председателя Службы государственной безопасности Дазмиром Шамба, которые проинформировали депутатов о ходе расследования резонансных дел. Об этом сообщается на сайте Народного Собрания.

Содержащийся под стражей Анзор Тарба, 1969 года рождения, скончался в ночь на четверг 11 июля. Ранее сообщалось, что на оперативников Управления уголовного розыска Республики Абхазия прокуратурой города Сухум заведено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при исполнении служебных обязанностей, которое выразилось в применении физического насилия к административно задержанному Тарба Анзору Валиковичу и повлекло за собой смерть последнего. На данном этапе имена и фамилии подозреваемых не подлежат разглашению в интересах следствия, сообщили ранее в МВД.

Житель Сухума Омар Мерцхулава был похищен 17 апреля в селе Гумиста Сухумского района. После трех месяцев в плену Мерцхулава удалось сбежать. МВД сообщило о шести задержанных по делу Мерцхулава.

Айнар Квициния, 1996 года рождения, был убит в центре Сухума в пятницу 12 июля. В ходе перестрелки также был ранен Леон Квициния, 1997 года рождения. Прокуратура возбудила уголовное дело по статьям УК: "Умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия" и "Покушение на убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору" в отношении жителей города Сухум Панцулая Милана Вячеславовича, 1997 года рождения, и Панцулая Зураба Вячеславовича, 1996 года рождения.