Двум россиянам предъявлено обвинение по делу о взрывах на салюте в Минске

ЧП произошло во время праздничного салюта в честь Дня независимости Белоруссии 3 июля. В результате взрыва пиротехники погибла женщина, еще 10 человек получили ранения.

СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Двум гражданам России предъявлено обвинение по уголовному делу о взрывах на салюте в День независимости в Минске, сообщили Sputnik Беларусь в посольстве РФ в республике.

Обвинение предъявлено по второй части статьи 299 УК Белоруссии – "Нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Как уточнили в посольстве, следственные действия продолжаются. Там добавили, что консульские работники выполняют все необходимые действия для оказания помощи задержанным.

На минувшей неделе задержанных россиян посетили сотрудники консульского отдела диппредставительства. Как рассказали в посольстве после встречи, состояние здоровья обоих россиян удовлетворительное, каких-либо жалоб на условия содержания у мужчин нет.

Во время празднования Дня независимости Белоруссии на набережной реки Свислочь неподалеку от стелы "Минск – город-герой" взорвалась пиротехника. В результате ЧП погибла 64-летняя женщина, еще несколько человек пострадали и были доставлены в больницу.

В рамках уголовного дела Следственный комитет Белоруссии задержал двоих сотрудников российской компании "Пиро-Росс", предоставившей салютные установки для Минобороны республики.

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