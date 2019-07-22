Обнаружены тела троих без вести пропавших во время наводнений в Турции

Села Есма-Ханым, Делавер и Улу в Турции, в которых проживают представители абхазской диаспоры, подтопило в среду 17 июля.

СУХУМ, 22 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Тела трех погибших, ранее считавшихся без вести пропавшими в результате наводнения в Турции, обнаружены в понедельник 22 июля, сообщил Sputnik председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции Атанур Акусба.

"Их личности устанавливаются. Пока мы не можем точно назвать имена. Известно лишь то, что в списке без вести пропавших числилась целая семья вместе с детьми", - рассказал он.

Стихия нанесло большой материальный урон жителям сел Есма-Ханым, Делавер, Улу, в которых проживает абхазская диаспора: пострадали дома и сельхоз угодия.

"Некоторые дома полностью разрушены. Пострадавшие устроены в общежитии местного университета в ближайшем в городе Дюздже. Некоторые остались в своих полуразрушенных домах и пытаются понемногу их восстановить. Конечно же, люди находятся в стесненных обстоятельствах, им оказывается психологическая помощь. Представители власти составляют списки потерянного имущества, и как мне сообщили, по ним буду выплачивать компенсации. Но это дело не одного дня", - добавил он.

На сегодняшний день в деревнях нужды в еде и чистой воде, отметил Акусба.

"В домах электричество еще не полностью восстановлено. Думаю, на полное восстановление уйдет еще несколько дней, так как многие столбы были разрушены или унесены течением. Идет поставка питьевой воды. На днях Абхазфед отослала машины с водой, планируем отправить еще одну партию сегодня. Параллельно идет ремонт разрушенных дорог," – добавил он.

Председатель Федерации абхазских культурных центров отметил, что подтопленные села играли большую роль в истории абхазской диаспоры в Турции.

"Это села с большой историей. Можно сказать, что на глазах исчезла история. Это было место, где собирались наши старейшины для решения проблем абхазского народа. Надеемся, что все будет в скорейшем времени восстановлено", - сказал он.

Наводнение в селах Есма-Ханым, Делавер, Улу произошло в среду 17 июля. По данным Полномочного представителя Абхазии в Турции Вадима Харазия, около двадцати домов в подтопленных селах непригодны для жилья.

Смотрите также: