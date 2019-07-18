Кадры эвакуации жителей подтопленного абхазского села в Турции

Жителей подтопленного села Есма-Ханым в Турции эвакуируют на вертолете.

Турецкое село Есма-Ханым, в котором проживают абхазы, подтопило после продолжительных ливней.

Сильные ливни в этом районе продолжаются со среды 17 июля, что привело к наводнению. В настоящее время связь села с другими районами прервана. Дороги смыло, подача электричества временно прекращена.

По словам представителя Абхазии в Турецкой республике Вадима Харазия, жертв в результате наводнения нет, оценить материальный ущерб еще только предстоит.

В Есма-Ханым, которое расположено недалеко от города Дюздже, проживает до 120 абхазских семей.

Подробнее о ситуации в селе читайте в материале: Наводнение в Турции: жителей абхазского села эвакуировали на вертолете>>

В честь кого названо и как живет сегодня абхазское село Есма-Ханым в Турции, читайте подробнее на национальной версии портала Sputnik.