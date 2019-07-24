"Территория катастрофы": Росприроднадзор предупредил об угрозе "второго Чернобыля"

Площадь территории ООО "Усольехимпром" - 610 гектаров. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предупредила об угрозе экологической катастрофы масштабом с Чернобыльскую на территории бывшего химкомбината "Усольехимпром" Иркутской области, сообщает газета "Известия".

"Усольехимпром" — это самый яркий пример безобразного поведения собственника в Иркутской области. Это огромное химически опасное предприятие, которое находится в полуразрушенном состоянии. Нерадивые собственники выкачали из него последние ресурсы и бросили", - сказала Радионова.

"Фактически, это территория экологической катастрофы. Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой "экологический Чернобыль", - подчеркнула руководитель Росприроднадзора.

Радионова рассказала, что на территории комбината находится огромное количество ртутьсодержащих остатков, зараженное ртутью производство, которое нуждается в демеркуризации.

"В корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Что там — никто не знает. В скважины, из которых когда-то выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы. Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена", - подчеркнула она.

Глава Роспироднадзора в июне посетила химзавод "Усольехимпром" и заявила, что готовит обращение к президенту Владимиру Путину из-за найденных нарушений. Радионова считает, что разрешить неблагоприятную экологическую ситуацию там невозможно без федеральных средств.

Комбинат "Усольехимпром" начал работу в 1936 году. В 2012 году на заводе начался кризис, большинство цехов предприятия были остановлены, начались массовые сокращения сотрудников. В 2017 год предприятие перестало производить собственную продукцию и было признано банкротом.

В мае 2018 года река Ангара была загрязнена нефтепродуктами с неработающего химпредприятия, на промышленной площадке завода начались хищения металла и стройматериалов.

В ноябре 2018 года администрация Усолья-Сибирского ввела в городе режим ЧС из-за риска угрозы техногенного характера. В июне этого года неизвестные, предположительно, при попытке распилить металл, перевернули на промплощадке цистерну с содержащими хлор химикатами. В городе была объявлена тревога, жителям рекомендовали не покидать свои дома и не открывать форточки.

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