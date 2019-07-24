Триста обезьян вместо зоопарка отправили на опыты в Краснодаре

Яванские макаки импортировались в России в качестве "зоопарковых или цирковых животных".

СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Незаконный ввоз в Россию из Вьетнама 300 экзотических обезьян стоимостью более 8,5 миллионов рублей выявлен Южной оперативной таможней, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что животных использовали для опытов вместо помещения их в зоопарки и цирки. К моменту проверки 151 обезьяна была использована для опытов и усыплена.

© Foto / Федеральная таможенная служба Животных использовали в одном из научно-исследовательских институтов Краснодарского края для медицинских опытов

Яванских макак завезли в Россию регулярными авиарейсами, как "зоопарковых или цирковых животных", в 2017-2019 годах.

"Проверочные мероприятия показали, что животных использовали в одном из научно-исследовательских институтов Краснодарского края для медицинских опытов. Данная деятельность требует предоставления ветеринарных сертификатов, разрешений Россельхознадзора и СИТЕС иного вида, предполагающих научно-исследовательскую работу с животными. При этом ввоз приматов должен производиться с соблюдением особых условий транспортировки", - сказано в сообщении таможни.

В отношении директора компании-импортера возбуждено уголовное дело по подозрению в "контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов".

149 яванских макак планируется направить в зоопарки Южного федерального округа и других регионов России.

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