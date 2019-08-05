Шторм в Гагре: один человек утонул, одного ищут спасатели

Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии продолжают поиски 19-летнего жителя Очамчыры, которого накрыло волной и унесло в море в Гагре.

СУХУМ, 5 авг – Sputnik. В результате шторма в Гагре погиб человек, еще одного ищут спасатели, сообщает МЧС республики на своей странице в Facebook.

Купавшегося при четырехбалльном шторме 19-летнего жителя Очамчыры, накрыло волной унесло в море, его поиски продолжаются, сообщили в МЧС.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС утром в 11:10.

В пресс-службе МЧС отметили, что при таком шторме высота волн может достигать трех и более метров. При такой волне поиски на воде с помощью спасательных катеров практически невозможны.

"В воздух по тревоге был поднят вертолет МЧС Абхазии, который совершил несколько облетов прибрежной зоны, однако результатов они не дали. Поисковая операция МЧС Абхазии в акватории Гагры продолжается", - сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, 5 августа приблизительно в 16:30, сотрудники МЧС обнаружили и вытащили из воды туриста из Москвы 1984 года рождения, также купавшегося в море в Гагре в шторм. Он был доставлен в гагрскую городскую больницу, однако позже скончался, проинформили в МЧС Абхазии.