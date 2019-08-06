Спасатели обнаружили тело мужчины, пропавшего во время шторма в Гагре

Жителя Очамчыры накрыло волной и унесло в море в Гагре в понедельник 5 августа.

СУХУМ, 6 авг — Sputnik. Водолазы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии обнаружили тело 19-летнего жителя Очамчыры, утонувшего во время шторма в Гагре, в понедельник 5 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам очевидцев, погибший Кутелия купался в море в четырехбалльный шторм, его накрыло волной и унесло в море.

Поисковая операция МЧС длилась почти сутки. Тело найдено у волнореза, на глубине около шести метров.

В понедельник 5 августа сотрудники МЧС также обнаружили и вытащили из воды туриста из Москвы, 1984 года рождения, также купавшегося в море в Гагре в шторм. Он был доставлен в гагрскую городскую больницу, однако позже скончался, проинформировали в МЧС Абхазии.