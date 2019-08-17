Потоп в Сочи: последствия сильного ливня в городе-курорте

С пятницы на курорте действует штормовое предупреждение, сохраняется угроза формирования смерчей над морем.

СУХУМ, 17 авг – Sputnik. На Сочи обрушился сильнейший ливень, который привел к затоплению многих улиц города и серьезным последствиям для транспортной системы.

"Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Мониторинговые группы проверяют обстановку. Жизнеобеспечение города не нарушено. В МЧС звонков о происшествиях в связи с непогодой не поступало", - сказал РИА Новости представитель администрации Сочи.

Ливень не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, отметил представитель мэрии.

В то же время в социальных сетях появились видеоролики, на которых видно, что машины с трудом едут по дорогам города из-за потоков воды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДТП и ЧП Сочи 18+ (@dtpsochi) 17 Авг 2019 в 1:03 PDT

С пятницы на курорте действует штормовое предупреждение, сохраняется угроза формирования смерчей над морем. По прогнозам основной удар стихии придется на Лазаревский район.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Это Сочи, Детка! Типичный Сочи (@sochi_detka) 17 Авг 2019 в 1:58 PDT

Власти подготовились к возможной эвакуации жителей. Мэр распорядился свернуть все палаточные лагеря вблизи рек.

Штормовое предупреждение из-за ливней, града и смерчей объявлено в Сочи>>

В конце июля в Сочи прошли ливни, в реки сошли несколько оползней. Вода вышла из берегов, были подмыты опоры автодороги в Центральном районе, обрушилась часть дорожного полотна. На месте происшествия был введен режим ЧС. Также из-за выхода из берегов ручья Безымянного были подтоплены несколько придомовых территорий и домов в селе Барановка.