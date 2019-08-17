17:01 17 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.00
  • EUR73.22
Поиск

Потоп в Сочи: последствия сильного ливня в городе-курорте

© Sputnik / Екатерина Лызлова
Происшествия
Получить короткую ссылку
197610

С пятницы на курорте действует штормовое предупреждение, сохраняется угроза формирования смерчей над морем.

СУХУМ, 17 авг – Sputnik. На Сочи обрушился сильнейший ливень, который привел к затоплению многих улиц города и серьезным последствиям для транспортной системы.

"Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Мониторинговые группы проверяют обстановку. Жизнеобеспечение города не нарушено. В МЧС звонков о происшествиях в связи с непогодой не поступало", - сказал РИА Новости представитель администрации Сочи.

 

Ливень не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, отметил представитель мэрии.

В то же время в социальных сетях появились видеоролики, на которых видно, что машины с трудом едут по дорогам города из-за потоков воды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДТП и ЧП Сочи 18+ (@dtpsochi)

С пятницы на курорте действует штормовое предупреждение, сохраняется угроза формирования смерчей над морем. По прогнозам основной удар стихии придется на Лазаревский район.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Это Сочи, Детка! Типичный Сочи (@sochi_detka)

Власти подготовились к возможной эвакуации жителей. Мэр распорядился свернуть все палаточные лагеря вблизи рек.

Штормовое предупреждение из-за ливней, града и смерчей объявлено в Сочи>>

В конце июля в Сочи прошли ливни, в реки сошли несколько оползней. Вода вышла из берегов, были подмыты опоры автодороги в Центральном районе, обрушилась часть дорожного полотна. На месте происшествия был введен режим ЧС. Также из-за выхода из берегов ручья Безымянного были подтоплены несколько придомовых территорий и домов в селе Барановка.

Теги:
потоп, Сочи


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Неделя в объективе: оползни в столице, День добровольца и "богемные" премьеры
Угроза миру: участились провокации НАТО в небе над Балтикой
Сколько стоит собрать ребенка в школу в Абхазии
Собрать ребенка в школу: что сколько стоит
Соцсети
Sputnikabkhazia