Штормовое предупреждение из-за ливней, града и смерчей объявлено в Сочи

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Штормовое предупреждение из-за ливней, града и угрозы формирования смерчей в море объявлено в Сочи, сообщает администрация курорта.
"Внимание! Штормовое предупреждение! Ожидаются местами сильные дожди, ливни с грозами и градом. На участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - сказано в сообщении.
Отмечается, что из-за проливных дождей есть угроза резких подъемов уровней воды в реках, местами с достижением неблагоприятных отметок. Увеличивается риск схода селей в горной зоне.
Непогода бушует в Сочи с конца июня.
Сильные ливни стали причиной схода селя в Красной поляне. Из-за стихии была полностью затоплена канализационная насосная станция, которая обслуживает горную Олимпийскую деревню и этнографический комплекс "Моя Россия".
14 июля в результате сильных ливней в Сочи были подтоплены дороги в районе Кудепсты и Адлера, затопило часть федеральной трассы, ведущей к российско-абхазской границе.
25 июля вечером из-за сильных дождей в реку Псахе в Центральном районе Сочи сошел мощный оползень и перекрыл русло реки.
4 августа в Сочи вновь объявили штормовое предупреждение, на этот раз из-за угрозы формирования смерчей над морем. Очевидцам удалось заснять гигантский смерч на видео.
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