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Возбуждено дело по факту обстрела штаба кандидата в президенты Олега Аршба

© Foto/ abkhazinform
Происшествия
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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (71)
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Сообщение об обстреле предвыборного штаба кандидата в президенты Абхазии Олега Аршба поступило в дежурную часть РОВД Гудауты 21 августа в районе 10 утра.

СУХУМ, 21 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Прокуратура Гудауты возбудила уголовное дело по факту обстрела предвыборного штаба кандидата в президенты Олега Аршба, проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел Абхазии.

Сообщение об обстреле предвыборного штаба кандидата в президенты Абхазии Олега Аршба поступило в дежурную часть РОВД Гудауты 21 августа в 10:30.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что в ночь с 20 на 21 августа неизвестный из неустановленного оружия обстрелял здание кафе "Нептун", арендованное под предвыборный штаб кандидата в президенты Абхазии Олега Аршба.

© Foto/ abkhazinform
Обстрелян штаб кандидата в президенты Олега Аршба в селе Мгудзырхуа

Оперативники обнаружили на месте происшествия семь стреляных гильз неустановленного образца и четыре фрагмента пули. Расследование проводит следственный отдел Гудаутского РОВД.

Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа 2019 года. Президент Абхазии избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

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Темы:
Выборы президента Абхазии — 2019 (71)

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Теги:
Олег Аршба


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