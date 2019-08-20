Выборы близко: как и где проголосовать за президента Абхазии

Выборы президента Абхазии пройдут в воскресенье 25 августа на всей территории республики. Избирательные участки также будут открыты в Москве, Черкесске и Стамбуле.

О том, кто может голосовать на президентских выборах в Абхазии, что для этого нужно, кто будет следить за соблюдением закона на избирательных участках и в какие сроки должен уложиться Центризбирком, чтобы объявить результаты голосования, читайте в материале Sputnik.

Sputnik, Бадри Есиава



Претенденты

26 июля Центральная избирательная комиссия завершила процедуру регистрации кандидатов в президенты и проверку предоставленной ими документации. Решением ЦИКа изначально были зарегистрированы десять кандидатов.

На пост президента претендовали: Рауль Хаджимба, Алхас Квициния, Олег Аршба, Астамур Тарба, Алмас Джапуа, Леонид Дзапшба, Шамиль Адзынба, Астамур Какалия, Артур Анкваб и Астумур Отырба.

Вместе с ними Центризбирком зарегистрировал десять кандидатов на должность вице-президента Абхазии, но за две недели до дня голосования Давид Дасаниа, который шел в команде с Астамуром Отырба, заявил о том, что сходит с предвыборной гонки. Спустя три дня ЦИК Абхазии аннулировал регистрацию Дасаниа.

Согласно выборному законодательству, кандидат в президенты должен назвать имя другого кандидата в вице-президенты страны не позднее, чем за пять дней до дня голосования.

Однако, Отырба так и не назвал имя своего вице-президента. В результате ЦИК снял кандидатуру Астамура Отырба с выборов президента.

Как проголосовать

Подготовка к выборам главы Абхазии в районах республики на этапе завершения. В воскресенье 25 августа по всей стране с 8:00 до 20:00 будут работать 152 избирательных участка в 35 округах. Избирательные участки в день выборов также откроются в Москве, Черкесске и Стамбуле.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые. Так, проголосовать смогут около 117 тысяч избирателей.

Для того чтобы отдать свой голос за того или иного кандидата, избирателю нужно иметь на руках паспорт гражданина республики, с которым нужно прийти на участок по месту прописки. На настоящих президентских выборах нельзя будет голосовать по открепительному талону. Соответствующие изменения в процедуру голосования были внесены Парламентом страны в апреле настоящего года.

Кроме того, отменена маркировка пальца избирателя, а вот штамп в паспорте, свидетельствующий о том, что избиратель уже проголосовал, снова будут ставить. Другое новшество - кандидатов не нужно будет больше вычеркивать. Теперь надо ставить галочку напротив имени кандидата, которому отдаешь предпочтение.

Из-за рекордного числа кандидатов из избирательного бюллетеня будут исключены биографии претендентов.

День выборов

На избирательных участках будут работать участковые комиссии и иностранные наблюдатели из России, Южной Осетии, Ассоциация российских НКО по защите избирательных прав "Гражданский контроль".

Закон также позволяет каждому кандидату со своей стороны назначить наблюдателей на каждый избирательный участок. Закон запрещает в день выборов проводить агитацию.

Протоколы участковых избирательных комиссий о результатах голосования должны быть направлены в окружные избирательные комиссии в срок с 25 по 26 августа. В этот отрезок времени протоколы должны быть направлены в ЦИК Абхазии, который обязан подвести итоги голосования и подписать протоколы о них в течение трех дней после дня выборов. Крайний срок – 28 августа 2019 года.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом.

В президенты может выдвинуться гражданин, постоянно проживающий в Абхазии не менее пяти последних лет. Глава государства избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо может руководить страной не более двух сроков подряд.

Второй тур

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших.

Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Избранным главой государства считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей - не менее 25 процентов граждан, внесенных в списки избирателей. Если во втором туре ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.

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