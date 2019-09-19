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Пожар

Двухэтажный дом загорелся в Сухуме

© Sputnik
Происшествия
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190020

Двухэтажный многоквартирный дом барачного типа загорелся на улице Абазинская, 13 примерно в 14:00 в четверг 19 сентября.

СУХУМ, 19 сен - Sputnik, Бадри Есиава. Двухэтажный многоквартирный дом загорелся в Сухуме на улице Абазинская в четверг 19 сентября, передает с места корреспондент Sputnik Абхазия. 

На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов МЧС Абхазии. При пожаре обвалилась часть крыши. По предварительным данным, никто не пострадал.

По словам одного из жильцов, на момент возгорания в доме, кроме него, никого не было. Перед тем как выйти из пылающего здания, он успел вынести только документы.

По какой именно причине произошло возгорание он ответить затруднился. 

Спасатели МЧС Абхазии локализовали очаг возгорания. 

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© Sputnik
Двухэтажный дом загорелся в Сухуме по улице Абазинская в четверг 19 сентября

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Теги:
пожар, Сухум


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