Не поймал звезду: танец Леди Гаги с поклонником закончился конфузом

Американская певица и актриса Леди Гага, которая славится своим экстравагантным поведением, опять удивила поклонников на концерте в Лас-Вегасе.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Общение звезды с фанатами — один из самых запоминающихся элементов выступления. Но иногда он получается даже чересчур запоминающимся, как на концерте Леди Гаги в Лас — Вегасе.

У певицы случился момент чрезвычайно тесного единения с одним из зрителей: она оказалась у него на руках и обхватила ногами, а тот заключил ее в объятия. Увы, счастье длилось недолго: парень оступился, упал со сцены и уронил драгоценную ношу. Но объятий при этом не разжал, так что не просто уронил, а еще и придавил звезду собой.

Несмотря на неприятный инцидент, Гага вернулась на сцену и продолжила выступать как ни в чем не бывало.

"Леди Гага неудачно упала со сцены сегодня вечером после того, как фанат подхватил ее и споткнулся. Сначала она рухнула, а сверху упал еще и вентилятор. Но она вернулась и продолжила шоу. Мы надеемся, что с ней и фанатом все в порядке", — написал в Твиттере администратор фан-аккаунта @GagaMediaDotNet.

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