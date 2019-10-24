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Дерево упало на пассажирский поезд в Гагрском районе

© Sputnik / Александр Уткин
Происшествия
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Sputnik Абхазия

Чрезвычайная ситуация произошла в окрестностях поселка Цандрипш в четверг 24 октября, примерно в 8:30.

СУХУМ, 24  окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Дерево упало на поезд, следовавший из Москвы в Сухум, в районе поселка Цандрипш в четверг 24 октября, сообщил Sputnik заместитель руководителя РУП "Абхазская железная дорога" Игорь Маргания.

По его словам, в поезде находилось 185 пассажиров, никто не пострадал.

"Дерево немного повредило тепловоз, разбилось стекло, но пассажиры не пострадали. Дерево было вскоре убрано, а людям предоставили специальные автобусы, чтобы добраться до Сухума. Некоторые предпочли остаться в поезде и добраться позже на нем", - объяснил он.

Маргания уточнил, что пассажиры еще не обращались к руководству "АЖД" с требованием о компенсации материального или морального ущерба.

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Теги:
Абхазская железная дорога


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