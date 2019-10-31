Более 60 человек погибли в результате пожара в поезде на северо-востоке Пакистана

Согласно предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона, который использовался для приготовления пищи.

СУХУМ, 31 окт — Sputnik СУХУМ. В Пакистане в результате пожара в поезде погибли 62 человека, десятки получили ранения и ожоги, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

ЧП произошло в провинции Пенджаб на северо-востоке страны.

Поезд следовал из города Карачи в Равалпинди. Согласно предварительным данным, причиной пожара послужил взрыв газового баллона, который использовался для приготовления пищи. По свидетельствам очевидцев, пламя охватило три вагона поезда, полностью их уничтожив.

Как сообщил телеканалу министр железных дорог Пакистана Шейх Рашид, большая часть смертей связана с тем, что люди пытались спрыгнуть с горящего поезда на ходу. По его оценкам, движение на железнодорожных путях после этой аварии будет восстановлено в ближайшие несколько часов.

Медики сообщили, что к настоящему времени опознаны лишь часть погибших. У некоторых из жертв ожоги настолько сильны, что установить их личности не представляется возможным.

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