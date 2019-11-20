Двое мужчин погибли в аварии в Сухумском районе

СУХУМ, 20 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Двое мужчин погибли в аварии в районе Ачадары вечером 20 ноября, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.
Авария произошла в результате столкновения автомобиля марки "Honda Fit" и грузовика марки "MAN".
"Honda Fit управлял Рустам Чагава, с ним был пассажир Юрий Самушия. Оба скончались. Водитель автомобиля "MAN", Айба Астамур, на данный момент находится в реанимации, его жизни ничего не угрожает", - отметили в ведомстве.
Обстоятельства аварии уточняются, на месте ДТП работают сотрудники МВД Абхазии.
По сообщениям министерства внутренних дел Абхазии, в первом полугодии 2019 года совершено 95 аварий, погибли 24 человека, 141 человек пострадал.
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