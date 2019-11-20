Двое мужчин погибли в аварии в Сухумском районе

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Утвержден объем вылова хамсы во время путины 2019-2020 годов Хамсовая путина 2018-2019 годов завершилась в Абхазии 31 марта. Всего за сезон выловили 66 тысяч 300 тонн хамсы. 163

Программа по обеспечению Абхазии автобусами завершена В 2019 году по Инвестиционной программе социально-экономического развития Абхазии было куплено 63 автобуса на сумму более 162 миллионов рублей. 160