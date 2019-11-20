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Двое мужчин погибли в аварии в Сухумском районе

© Foto / МЧС Абхазии
Происшествия
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Sputnik Абхазия

Смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика произошло примерно в 17:45 в среду 20 ноября в районе Ачадары.

СУХУМ, 20 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Двое мужчин погибли в аварии в районе Ачадары вечером 20 ноября, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии. 

Авария произошла в результате столкновения автомобиля марки "Honda Fit" и грузовика марки "MAN". 

"Honda Fit управлял Рустам Чагава, с ним был пассажир Юрий Самушия. Оба скончались. Водитель автомобиля "MAN", Айба Астамур, на данный момент находится в реанимации, его жизни ничего не угрожает", - отметили в ведомстве.

Обстоятельства аварии уточняются, на месте ДТП работают сотрудники МВД Абхазии. 

По сообщениям министерства внутренних дел Абхазии, в первом полугодии 2019 года совершено 95 аварий, погибли 24 человека, 141 человек пострадал.

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