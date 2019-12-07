Слезы Армении: спасатель из Абхазии о Спитакском землетрясении

7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту в Армении серия подземных толчков за 30 секунд практически уничтожила город Спитак и нанесла сильнейшие разрушения городам Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор) и Степанаван.

31 год назад в Армении произошло землетрясение, которое полностью разрушило 21 город, 342 деревни, уничтожило 17% жилищного фонда страны и оставило без крова 514 000 человек.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Разбирать завалы откликнулись спасатели со всего мира. Анна Бройдо из Абхазии вошла в студенческий отряд МГТУ имени Баумана.

"Я по своим делам зашла в институтский комитет комсомола факультета машиностроения МГТУ имени Баумана, смотрю, там куча народа сидит, все такие взбудораженные. И тут узнала, что случилось. Комитет комсомола объявил, что вещи собирают и гуманитарную помощь для пострадавших. Ребята-армяне собрались домой. Так началось формирование студенческого спасательного отряда", – вспоминает Анна Бройдо.

Анна сразу же отправилась на сбор совета ветеранов Афганистана, в которых она входила, и рассказала о формировании спасательного отряда в комитете комсомола и предложила создать свой афганский отряд.

© Sputnik / Александр Гращенков Последствия землетрясения в Спитаке. 7 декабря 1988 года

Тогда в Москве спасательные составы формировались не только в Бауманке, но и во многих других вузах. Занимался всем этим городской штаб студенческих строительных отрядов. Не обошлось без приключений. В городском штабе Анну вычеркнули из списков как единственную девушку. Ответ – слабый пол не берут. Но выход Бройдо все же нашла. Она взяла студенческий билет младшего брата, тушью для ресниц подкрасила себе усики. Также ее снабдили спиртом. Так под именем брата Анна полетела в Лениникан разбирать завалы.

Формально командиром отряда стала единственная девушка. Она также была единственной из комсомольских работников.

"Многие ребята были мои проверенные друзья, и они мне подчинялись. Меня знали и признавали за главного, но было много незнакомых. Чтобы не было споров, мы сделали командиром другого парня. Когда прилетели, мы сразу слились с нашим другим отрядом, и у нас получился один общий отряд", – добавила она.

© Sputnik / Р. Мангасарян Жертвы землетрясения. 7 декабря 1988 года

14 дней в Ленинакане

Отряд Анны Бройдо разместили в скверике вдоль текстильной фабрики в Ленинакане. Как единственная девушка, приготовление еды для отряда на себя взяла Анна.

"Горячего питания не было, было тяжело, раздавали сухомятку и газированную воду. Стало холодно в палатках наших тоже, а парней надо кормить, и кому этим еще заниматься, если не мне, – вспоминает Анна Бройдо. – Мне оставили одного хозяйственного парня, мы с ним соорудили очаг на больших кирпичах, решетку железную приспособили, дрова; из соседней фабрики притащили инвентарь для готовки, продукты мы везли с собой, но потом нам из гуманитарки подкидывали".

По словам Бройдо, город был в ужасном состоянии. Лининакан был разрушен, остался только Гюмри – старые столетние здания. Современные же многоэтажки были разрушены как карточные домики.

Тел погибших также было много. Их выкладывали прямо вдоль дороги на асфальт, привозили белые ткани и накрывали ими. Туда же на опознание стекались родственники.

Вскоре тела стали разлагаться. Гуляла инфекция. И чтобы отряд не заразился, перед лагерем Анна поставила воду, разбавленную с хлоркой. После изнурительных работ, спасатели, прежде чем войти в лагерь, мылись специальной водой.

Волонтеры пробыли в Ленинакане две недели. Потом центральный спасательный штаб решил прекратить разбирать завалы.

"Тела уже разлагались, разваливались, когда их доставали из завалов. Риск инфекции очень сильно возрос, и уже решили прекращать спасательные работы. Руины стали просто взрывать и собирать экскаватором. Уже нужды в нас не было, хотя спасателями нас и не назовешь, так как живых спасали очень редко. В основном ребята доставали тела", – добавила Бройдо.

Черное-белая трагедия

Трагедию в Армении объективы камер запечатлели в цвете. Но в памяти Анны Бройдо все осталось совершенно черно-белым. По ее словам, единственное, что запомнилось цветным – гробы, которые по всему городу стояли штабелями.

"По пять-шесть рядов, – делится воспоминаниями спасатель. – Меня поразило, что они были красные, синие, розовые, коричневые, черные. Словом, всех цветов. Я никогда в жизни не видела такого разнообразия гробов. Местные жители были в шоке. Ходили, как лунатики, и помогали. Настолько была страшная атмосфера, было туманно. Ребята возвращались седыми и говорили, что там хуже, чем на войне".

В густонаселенной горной республике от землетрясения погибли 25 тысяч человек.

"Количество погибших считается заниженным. Но это не от "советских штучек", как сейчас говорят. Везде и по сей день погибшими считаются те, чьи тела смогли найти. Остальные считаются пропавшими без вести. 25 тысяч похоронено, сколько там еще осталась под завалами никому не известно", – добавила Бройдо.

7 декабря 1988 года в Армении произошло Спитакское землетрясение, которое стало одним из самых разрушительных стихийных бедствий прошлого столетия.

© Sputnik / Александр Макаров Последствия землетрясения в Ленинакане. 7 декабря 1988 года

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