С ветерком: больного гипотонией эвакуировали вертолетом из Кодорского ущелья

СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Медицинское управление МЧС Абхазии доставило на вертолете из Кодорского ущелья в город Гал гражданина с приступом гипотонии, сообщила пресс-служба ведомства.
"Больной страдает гипотонией, что крайне отрицательно сказывается на его на самочувствии, стимулируя общее ослабление организма 95-ти летнего жителя республики", - говорится в сообщении.
В пути больной находился под наблюдением медперсонала МЧС, ему была оказана первая медицинская помощь, отметили в МЧС.
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