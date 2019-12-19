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С ветерком: больного гипотонией эвакуировали вертолетом из Кодорского ущелья

© Sputnik / Томас Тхайцук
Происшествия
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Sputnik Абхазия
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Сигнал о том, что человек нуждается в срочной медицинской помощи, поступил на пульт дежурного МЧС Абхазии в четверг 19 декабря.

СУХУМ, 19 дек – Sputnik. Медицинское управление МЧС Абхазии доставило на вертолете из Кодорского ущелья в город Гал гражданина с приступом гипотонии, сообщила пресс-служба ведомства.

"Больной страдает гипотонией, что крайне отрицательно сказывается на его на самочувствии, стимулируя общее ослабление организма 95-ти летнего жителя республики", - говорится в сообщении.

В пути больной находился под наблюдением медперсонала МЧС, ему была оказана первая медицинская помощь, отметили в МЧС.

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Теги:
Кодорское ущелье, МЧС Абхазии, вертолеты


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