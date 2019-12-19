Неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве: есть погибший и пострадавшие

О стрельбе в центре Москвы стало известно около 19:00. На Лубянской площади работает полиция: движение по дороге перекрыто, люди эвакуированы.

СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Преступника нейтрализовали, его личность устанавливается, передает РИА Новости.

В Минздраве России сообщили, что в результате стрельбы пять человек пострадали, один сотрудник ФСБ скончался. Отмечается, что два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения.

"Медицинская помощь оказывается пяти пострадавшим в результате стрельбы в Москве", — сообщили в министерстве.

В ФСБ подчеркнули, что нападавший был один, никакого проникновения в здание ведомства не было.

© Sputnik / Илья Питалев В центре Москвы произошла стрельба

На всех объектах ФСБ введен план "Крепость". Он предусматривает блокировку зданий правоохранительных органов и готовность к отражению внешнего нападения силами дежурной смены, в том числе — с прекращением патрулирования.

Движение автотранспорта в районе происшествия перекрыто. Московский метрополитен предупредил о возможных ограничениях на вход и выход на станции "Лубянка".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Владимиру Путину докладывают всю оперативную информацию о ситуации в центре Москвы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

© REUTERS / Shamil Zhumatov На месте стрельбы на Лубянке

Опубликовано видео с места стрельбы около здания Федеральной службы безопасности в центре Москвы. На кадрах слышны выстрелы. Также запечатлена работа правоохранителей.