СМИ назвали имя устроившего стрельбу у здания ФСБ в Москве

Минздрав России сообщил, что в результате стрельбы пострадали пять человек, среди которых один гражданский, им оказывается медицинская помощь.

СУХУМ, 20 дек — Sputnik. Стрельбу у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве устроил 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал РЕН ТВ.

По информации телеканала, Манюров ранее занимался предпринимательством, однако в 2015 году его консалтинговая фирма прекратила существование. Также отмечается, что мужчина якобы увлекался стрелковым оружием, участвовал в соревнованиях и занимал призовые места.

Однако официального подтверждения указанной информации на данный момент нет.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту стрельбы на улице Большая Лубянка в центральный аппарат ведомства, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ, передано в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования", - заявила Петренко.

Кроме того, Петренко сообщила что среди пяти пострадавших при стрельбе на Лубянке есть один гражданский.

Телеканал RT опубликовал новое видео стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы. На кадрах, сделанных из соседнего здания, видно, как человек в темной одежде, предположительно, ведя стрельбу, бежит вдоль центрального архива ФСБ в Фуркасовском переулке, после чего заворачивает за его угол.

Движение по улице Большая Лубянка снова открыто, сообщает пресс-служба Московского транспорта.

"Открыто движение по улице Большая Лубянка, городской транспорт в центре ходит привычными маршрутами", - говорится в сообщении Мостранспорта в Twitter.

По данным ФСБ, неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг вечером. Преступник действовал один, он был нейтрализован, его личность устанавливается. При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ.

По данным Минздрава, еще пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь. Среди пострадавших есть один гражданский, сообщал СК России. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов ведет центральный аппарат Следственного комитета России.