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Всем миром: тушить лесной пожар у села Акапа помогают местные жители

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Первые очаги пожара в окрестностях села Акапа Сухумского района были обнаружены в субботу 21 декабря. На борьбу с огнем была направлена бригада спасателей из 20 человек.

СУХУМ, 23 дек – Sputnik. Пожар в лесу у села Акапа продолжается, сказал в интервью Sputnik начальник пожарно-спасательного отряда по охране Сухума и Сухумского района Тимур Квициния.

"Сегодня на место тушения лесного пожара в окрестностях села Акапа поднимется двадцать спасателей, нам будет помогать и местное население, я думаю, что сегодня мы справимся с огнем", - сказал Квициния.

Ранее МЧС сообщало о том, что в окрестностях села Акапа огнем охвачено около десяти гектаров.

Пожар в лесу в Старой Гагре в понедельник 11 июня
© Фото : МЧС Абхазии
Новые очаги пожара обнаружены в окрестностях села Акапа

"Там есть скалы, места, к которым невозможно подойти. Площадь пожара где-то увеличивается, где-то уменьшается, там, где растет папоротник, огонь распространяется быстрее, вчера к тому же был ветер, который этому способствовал", - отметил Тимур Квициния.

Лес в окрестностях села Акапа Сухумского района загорелся днем в субботу 21 декабря. Основная причина возгорания – человеческий фактор.

10 ноября этого года лесные пожары охватили леса Абхазии, в Сухумском, Гаграском и Гудаутском районах. 15 ноября на помощь силам МЧС республики пришли коллеги из России. Для тушения очагов пожара в Абхазию были направлены вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200. Всего, по словам министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии, авиатехника МЧС России совершила 266 вылетов и сбросила около 1736 тонн воды. Помощь МЧС России была оказана безвозмездно.

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Теги:
лесные пожары, Сухумский район


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