01:46 24 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.25
  • EUR69.00
Поиск

Три очага: в МЧС Абхазии рассказали о ситуации с пожарами в горах

© CC0
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Лесные пожары в Абхазии - 2019 (36)
31710
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102703/39/1027033985.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Incidents/20191223/1029084050/Tri-ochaga-v-MChS-Abkhazii-rasskazali-o-situatsii-s-pozharami-v-gorakh-.html

Первые очаги пожаров обнаружили в субботу 21 декабря в окрестностях села Акапа Сухумского района, там горит около десяти гектаров подлеска.

СУХУМ, 23 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. В Абхазии на данный момент существует три очага пожаров в горах, возгорания обнаружены  в Сухумском районе, горах Гагры и в Очамчырском районе, рассказал корреспонденту Sputnik замминистра по чрезвычайным ситуациям республики Сатбей Гиндия.

"В Гагре пожар обнаружили 22 декабря. Проблема там в том, что местность труднодоступная, скалистые места, туда ни техника, ни пожарные не могут подойти. Наши сотрудники стоят на посту и следят за тем, чтобы пожар не перешел на жилой сектор. Пока мы не можем приступить к тушению пожара. Но и нет  такой большой площади возгорания, чтобы просить наших коллег из России помочь с авиацией", – рассказал Гиндия.

Еще один очаг возгорания был обнаружен в селе Гуада, где также горел подлесок. По словам Сатбея Гиндия, сотрудники МЧС Абхазии уже сумели побороть огонь.

© Sputnik / Стрингер
Всем миром: тушить лесной пожар у села Акапа помогают местные жители

По-прежнему продолжает гореть лес в окрестностях Акапа Сухумского района. Пожарные МЧС Абхазии тушат огонь вручную.

"Сложность в том, что местность труднодоступная, рельеф не позволяет подогнать технику. Пожарным приходится пешком преодолевать расстояние около пяти-шести километров прежде, чем приступить к тушению пожара", – отметил Гиндия. 

Первые очаги пожара в окрестностях села Акапа Сухумского района были обнаружены 21 декабря. Ранее МЧС сообщало о том, что огнем охвачено около десяти гектаров леса.

Читайте также:

Темы:
Лесные пожары в Абхазии - 2019 (36)
Теги:
МЧС Абхазии, лесные пожары, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Километры гирлянд и тысячи игрушек: главная новогодняя елка России
Грандиозный объект: кадры поездки Путина на поезде по Крымскому мосту
Праздник к нам приходит: новогодние мероприятия в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться