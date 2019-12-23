Три очага: в МЧС Абхазии рассказали о ситуации с пожарами в горах

Первые очаги пожаров обнаружили в субботу 21 декабря в окрестностях села Акапа Сухумского района, там горит около десяти гектаров подлеска.

СУХУМ, 23 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. В Абхазии на данный момент существует три очага пожаров в горах, возгорания обнаружены в Сухумском районе, горах Гагры и в Очамчырском районе, рассказал корреспонденту Sputnik замминистра по чрезвычайным ситуациям республики Сатбей Гиндия.

"В Гагре пожар обнаружили 22 декабря. Проблема там в том, что местность труднодоступная, скалистые места, туда ни техника, ни пожарные не могут подойти. Наши сотрудники стоят на посту и следят за тем, чтобы пожар не перешел на жилой сектор. Пока мы не можем приступить к тушению пожара. Но и нет такой большой площади возгорания, чтобы просить наших коллег из России помочь с авиацией", – рассказал Гиндия.

Еще один очаг возгорания был обнаружен в селе Гуада, где также горел подлесок. По словам Сатбея Гиндия, сотрудники МЧС Абхазии уже сумели побороть огонь.

По-прежнему продолжает гореть лес в окрестностях Акапа Сухумского района. Пожарные МЧС Абхазии тушат огонь вручную.

"Сложность в том, что местность труднодоступная, рельеф не позволяет подогнать технику. Пожарным приходится пешком преодолевать расстояние около пяти-шести километров прежде, чем приступить к тушению пожара", – отметил Гиндия.

Первые очаги пожара в окрестностях села Акапа Сухумского района были обнаружены 21 декабря. Ранее МЧС сообщало о том, что огнем охвачено около десяти гектаров леса.

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