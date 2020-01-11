Иран признал, что сбил украинский самолет случайно

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Иран признал, что причиной крушения украинского Boeing под Тегераном стала "человеческая ошибка", об этом в своем Twitter написал глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Грустный день. Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооруженных сил, человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе", - написал министр.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔 — Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020

В генштабе вооруженных сил Ирана также рассказали, что сбили самолет, поскольку тот пролетал рядом с военным объектом Корпуса стражей исламской революции. Как отмечается в заявлении, это произошло в "условиях повышенной боевой готовности", связанной с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции.

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