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Иран признал, что сбил украинский самолет случайно

© AFP 2019 /
Происшествия
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Incidents/20200111/1029198256/Iran-priznal-chto-sbil-ukrainskiy-samolet-sluchayno.html

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Иран признал, что причиной крушения украинского Boeing под Тегераном стала "человеческая ошибка", об этом в своем Twitter написал глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Грустный день. Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооруженных сил, человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе", - написал министр.

В генштабе вооруженных сил Ирана также рассказали, что сбили самолет, поскольку тот пролетал рядом с военным объектом Корпуса стражей исламской революции. Как отмечается в заявлении, это произошло в "условиях повышенной боевой готовности", связанной с возможным ответом США на ракетные удары по американским базам в Ираке.

8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции. 

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