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Без шансов на спасение: крушение Boeing-737 в Тегеране

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© AFP 2019 /
Украинский лайнер Boeing 737 потерпел крушение у международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране в среду
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200108/1029165788/bez-shansov-na-spasenie-krushenie-boeing-737-v-tegerane.html

Украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.

В столице Ирана потерпел крушение украинский пассажирский лайнер со 180 пассажирами на борту. Авиакатастрофа произошла недалеко от международного аэропорта имени Имама Хомейни.

© Видео Iranian State TV
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Воздушное судно потерпело крушение практически сразу после взлета. 

По данным СМИ известно, что среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана. Никто из присутствующих на борту самолета не выжил.

Официальный представитель аэропорта сообщил, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя авиалайнера.

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Теги:
Украина, Иран, самолет


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