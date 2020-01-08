Без шансов на спасение: крушение Boeing-737 в Тегеране

Украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.

В столице Ирана потерпел крушение украинский пассажирский лайнер со 180 пассажирами на борту. Авиакатастрофа произошла недалеко от международного аэропорта имени Имама Хомейни.

Воздушное судно потерпело крушение практически сразу после взлета.

По данным СМИ известно, что среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана. Никто из присутствующих на борту самолета не выжил.

Официальный представитель аэропорта сообщил, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя авиалайнера.

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