Приправить патронами: ФСБ пресекла незаконный ввоз боеприпасов в Абхазию

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Политолог о выборах в Абхазии: сила протеста против власти комфорта Политолог Беслан Камкия в интервью Sputnik поделился мнением о том, как нужно подготовиться к повторным выборам президента Абхазии и о том, какие силы будут представлять кандидаты на выборах 22 марта. 1353

В Афганистане разбился самолет с 83 людьми на борту Самолет упал на востоке Афганистана, в районе, который находится под контролем движения "Талибан". 207