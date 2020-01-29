Приправить патронами: ФСБ пресекла незаконный ввоз боеприпасов в Абхазию

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю пресекли незаконный вывоз охотничьих боеприпасов через автомобильный пункт пропуска "Адлер". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Пограничники с помощью служебной собаки обнаружили в автомобиле, выезжающем из России, под мешками с приправами 250 патронов для охотничьего ружья 12 калибра. Всего десять коробок по 25 штук, марки "Элит".
Боеприпасы изъяты для принятия процессуального решения.
Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю рекомендует гражданам не создавать предпосылок к нарушению законодательства РФ при следовании через госграницу.
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