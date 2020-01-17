Сменил направление: гражданин Абхазии задержан на российско-абхазской границе

За подобные нарушения предусмотрено наказание вплоть до выдворения иностранного гражданина за пределы Российской Федерации.

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. На автомобильном пункте пропуска "Адлер" сотрудники российского пограничного контроля задержали гражданина Абхазии за нарушение правил пересечения границы, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

"Выявлен гражданин Республики Абхазия, следовавший на личном автотранспорте из Российской Федерации в Республику Абхазия, который самостоятельно сменил маршрут движения с выезда "легковое направление" на въезд "легковое направление", - говорится в сообщении.

Мужчина был задержан в административном порядке на срок до 48 часов. Адлерский районный суд Краснодарского приговорил нарушителя к штрафу за нарушение режима в пунктах пропуска через границу Российской Федерации. Сумму штрафа в пресс-службе не уточнили.

В Погрануправлении ФСБ напомнили, что для иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушение правил пересечения пограничных пунктов пропуска предусмотрено наказание вплоть до их выдворения из России.

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