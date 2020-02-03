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В Цхинвале найдены мертвыми российский советник и его жена

© Foto / Наталья Айриян
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Sputnik Абхазия
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Точную причину смерти Игоря Галя и его супруги должна установить медицинская экспертиза, тела погибших отправлены во Владикавказ.

Сухум, 3 фев – Sputnik. В столице Южной Осетии найдены мертвыми российский советник по вопросам здравоохранения Игорь Галь и его жена, сообщает Sputnik Южная Осетия. Тела были обнаружены в частном доме в Цхинвале, который снимала пара. 

По предварительным данным, которые обнародовала югоосетинская Генпрокуратура, смерть супругов не была насильственной. Точную причину должна установить медицинская экспертиза. 

"Предварительный осмотр показал, что внешних признаков насильственной смерти на телах нет. Обстановка в доме не нарушена. ", - сказал генпрокурор республики Урузмаг Джагаев.

Тела умерших будут транспортированы во Владикавказ для проведения судебно-медицинской экспертизы. Только после этого можно будет говорить о причинах смерти, подчеркнул Джагаев.

Известный медик, профессор Игорь Галь работал в Южной Осетии с 2016 года, реформируя республиканское здравоохранение. Ранее, во время работы в департаменте здравоохранения Москвы, он занимался реформирование службы "скорой помощи".


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