Отговорил: Бибилов спас жителя Цхинвала, пытавшегося покончить с собой

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отговорил жителя Цхинвала от самоубийства, сообщает Sputnik Южная Осетия.

42-летний житель Цхинвала намеревался совершить суицид в здании республиканского многопрофильного центра. По словам очевидцев, прибывший на место происшествия президент возглавил спасательную операцию

"К месту происшествия приехал глава государства Анатолий Бибилов, он в течение длительного времени разговаривал с мужчиной", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС республики.

Главврач республиканской больницы Маирбег Кокоев рассказал Sputnik, что мужчина ранее лечился в терапевтическом отделении больницы.

"Вчера вечером около 21:30 в больницу явился наш пациент, который ранее проходил лечение в первом терапевтическом отделении. Поднялся на пятый этаж, открыл окно и поднялся на подоконник. Была большая опасность, что он может выпасть из окна, собрались все экстренные службы, которые подстраховывали от возможного падения на асфальт. Пациент в таком положении находился в течение часа. После переговоров удалось снять его с подоконника и провести с ним профилактическую беседу", — сказал Кокоев.

Президенту Южной Осетии удалось предотвратить трагедию.

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