Самолет с пассажирами упал в овраг при посадке в турецком аэропорту

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Лайнер авиакомпании Pegasus потерпел крушение в аэропорту Сабиха Гекчен в Стамбуле, выкатившись при посадке за пределы полосы и упав в овраг, пишет Daily Sabah.
Министр транспорта Турции сообщил, что погибших при жесткой посадке самолета нет. Все пассажиры были оперативно эвакуированы. В близлежащие больницы доставили 52 человека.
Отмечается, что в самолете находились 117 пассажиров.
Аэропорт закрыт, турецкая Генпрокуратура начала расследование инцидента.
Ранее сообщалось, что в среду 5 февраля в результате схода лавин в провинции Ван на востоке Турции погибли 33 человека. Отмечается, что большинство погибших - участники спасательной операции, которые пытались спасти тех, кого накрыло первой лавиной.
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При сходе лавин на востоке Турции погибли 33 человека