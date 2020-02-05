Самолет с пассажирами упал в овраг при посадке в турецком аэропорту

Пассажирский самолет выполнял внутренний рейс из Измира. Воздушное судно развалилось на три части.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Лайнер авиакомпании Pegasus потерпел крушение в аэропорту Сабиха Гекчен в Стамбуле, выкатившись при посадке за пределы полосы и упав в овраг, пишет Daily Sabah.

Министр транспорта Турции сообщил, что погибших при жесткой посадке самолета нет. Все пассажиры были оперативно эвакуированы. В близлежащие больницы доставили 52 человека.

Отмечается, что в самолете находились 117 пассажиров.

Аэропорт закрыт, турецкая Генпрокуратура начала расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в среду 5 февраля в результате схода лавин в провинции Ван на востоке Турции погибли 33 человека. Отмечается, что большинство погибших - участники спасательной операции, которые пытались спасти тех, кого накрыло первой лавиной.

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