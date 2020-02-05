21:34 05 Февраля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.17
  • EUR69.74
Поиск

Самолет с пассажирами упал в овраг при посадке в турецком аэропорту

© Sputnik / Максим Блинов
Происшествия
Получить короткую ссылку
20610
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102939/76/1029397680.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Incidents/20200205/1029397830/Samolet-s-passazhirami-upal-v-ovrag-pri-posadke-v-turetskom-aeroportu.html

Пассажирский самолет выполнял внутренний рейс из Измира. Воздушное судно развалилось на три части.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Лайнер авиакомпании Pegasus потерпел крушение в аэропорту Сабиха Гекчен в Стамбуле, выкатившись при посадке за пределы полосы и упав в овраг, пишет Daily Sabah.

Министр транспорта Турции сообщил, что погибших при жесткой посадке самолета нет. Все пассажиры были оперативно эвакуированы. В близлежащие больницы доставили 52 человека.

Отмечается, что в самолете находились 117 пассажиров.

Аэропорт закрыт, турецкая Генпрокуратура начала расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в среду 5 февраля в результате схода лавин в провинции Ван на востоке Турции погибли 33 человека. Отмечается, что большинство погибших - участники спасательной операции, которые пытались спасти тех, кого накрыло первой лавиной.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Криштиану невероятный: Роналду исполняется 35 лет
Снежная трагедия: спасательная операция на месте схода лавин в Турции
Как менялись цены на продукты в Абхазии
Зигзаг цены: как менялась за три года стоимость продуктов
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться