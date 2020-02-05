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При сходе лавин на востоке Турции погибли 33 человека

© AFP 2019 / DHA
Происшествия
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Sputnik Абхазия
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Большинство погибших - сотрудники спасательных служб, которые прибыли в район Бахчесарай для спасения людей, находившихся в автомобиле при сходе первой лавины.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik. В результате схода лавин в провинции Ван на востоке Турции погибли 33 человека, сообщает Sputnik Turkey.

Большинство погибших - участники спасательной операции, которые отправились в район Бахчесарай, где лавина накрыла микроавтобус, в котором находилось пять человек. Вторая лавина сошла, когда на месте происшествия находились более 50 сотрудников спасательных служб.

По данным местных властей, погибли по крайней мере три пассажира микроавтобуса, двое пропали без вести, остальные погибшие - спасатели.

Информацию о жертвах позже подтвердил президент Турции Тайип Эрдоган.

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Теги:
лавина, Турция


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