Три человека погибли из-за жесткой посадки самолета в Турции

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Три человека погибли, 180 получили ранения при жесткой посадке самолета авиакомпании Pegasus в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен, сообщает Sputnik Turkey.
В среду 5 февраля самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Измир - Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гекчен в Стамбуле и развалился на три части.
Всего на борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей и шесть членов экипажа.
Аэропорт закрыт, турецкая генпрокуратура начала расследование инцидента.
Читайте также:
-
Самолет с пассажирами упал в овраг при посадке в турецком аэропорту