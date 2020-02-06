Три человека погибли из-за жесткой посадки самолета в Турции

По предварительным данным сообщалось, что, несмотря на жесткую посадку, все 177 пассажиров самолета, выполнявшего внутренний рейс Измир - Стамбул, не пострадали.

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Три человека погибли, 180 получили ранения при жесткой посадке самолета авиакомпании Pegasus в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гекчен, сообщает Sputnik Turkey.

В среду 5 февраля самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Измир - Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гекчен в Стамбуле и развалился на три части.

Всего на борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей и шесть членов экипажа.

Аэропорт закрыт, турецкая генпрокуратура начала расследование инцидента.

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