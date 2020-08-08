Гранаты и камни: более 100 человек пострадали в ходе беспорядков в Бейруте

СУХУМ, 8 авг - Sputnik. В результате столкновений в Бейруте пострадали более ста человек. Некоторых из них доставили в ближайшие больницы, передает РИА Новости.
Ранее участники беспорядков ворвались в Министерство иностранных дел Ливана. Вслед за ними в здание внешнеполитического ведомства вошли военнослужащие.
Также сообщается, что протестующие пошли на штурм здания министерства экономики.
На протесты, участники которых требуют отставки правительства и реформ, вышли тысячи людей. Они массово забрасывают полицейских камнями и петардами, в ответ в них кидают гранаты со слезоточивым газом.
Четыре дня назад в порту Бейрута произошел взрыв. Погибли 158 человек, еще шесть тысяч получили ранения.
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