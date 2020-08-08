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Ливан Бейрут протесты

Гранаты и камни: более 100 человек пострадали в ходе беспорядков в Бейруте

© Sputnik / Михаил Алаеддин
Происшествия
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https://sputnik-abkhazia.ru/Incidents/20200808/1030717413/Granaty-i-kamni-bolee-100-chelovek-postradali-v-khode-besporyadkov-v-Beyrute.html

Тысячи людей вышли на антиправительственный митинг с требованиями отставки правительства и реформ. Демонстранты также требуют наказать чиновников, которых они считают виновниками взрыва.

СУХУМ, 8 авг - Sputnik. В результате столкновений в Бейруте пострадали более ста человек. Некоторых из них доставили в ближайшие больницы, передает РИА Новости.

Ранее участники беспорядков ворвались в Министерство иностранных дел Ливана. Вслед за ними в здание внешнеполитического ведомства вошли военнослужащие.

Также сообщается, что протестующие пошли на штурм здания министерства экономики.

На протесты, участники которых требуют отставки правительства и реформ, вышли тысячи людей. Они массово забрасывают полицейских камнями и петардами, в ответ в них кидают гранаты со слезоточивым газом.

Четыре дня назад в порту Бейрута произошел взрыв. Погибли 158 человек, еще шесть тысяч получили ранения.

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