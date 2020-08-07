Поисково-спасательная операция, музыка и прерванная свадьба: что происходит в Бейруте

Российские спасатели приступили к поисково-спасательным работам в Бейруте. Первым делом разгребают участки, на которые указали кинологи с собаками.

Спасатели ведут работы в три смены, всего из России на помощь прилетели 150 специалистов.

Недалеко от места взрыва они развернули аэромобильный госпиталь МЧС. Там российские врачи и психологи оказывают медпомощь и поддержку пострадавшим.

По последним данным, погибли около 150 человек, более пяти тысяч пострадали. Многие до сих пор числятся пропавшими без вести.

Помимо спасателей и врачей, на помощь жителям ливанской столицы отправились сотни волонтеров.

На видео попал момент, как девушка играет на пианино, пока они расчищают разрушенные квартиры.

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