Поисково-спасательная операция, музыка и прерванная свадьба: что происходит в Бейруте

Спасатели ведут работы в три смены, всего из России на помощь прилетели 150 специалистов.
Недалеко от места взрыва они развернули аэромобильный госпиталь МЧС. Там российские врачи и психологи оказывают медпомощь и поддержку пострадавшим.
По последним данным, погибли около 150 человек, более пяти тысяч пострадали. Многие до сих пор числятся пропавшими без вести.
Помимо спасателей и врачей, на помощь жителям ливанской столицы отправились сотни волонтеров.
На видео попал момент, как девушка играет на пианино, пока они расчищают разрушенные квартиры.
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