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Утечка горюче-смазочного материала в море произошла на Сухумском пивзаводе

© Sputnik / Акоп Кущян
Происшествия
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Incidents/20200916/1030954415/Utechka-goryuche-smazochnogo-materiala-v-more-proizoshla-na-Sukhumskom-pivzavode.html

Утечка на территории Сухумского пивзавода произошла в среду 16 сентября. Горюче-смазочный материал попал сначала в реку, а затем в море.

СУХУМ, 16 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Горюче-смазочный материал вылился в море в районе Маяка в результате утечки на Сухумском пивзаводе, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Госкомитета экологии Савелий Читанава.

"Еще в обед наши сотрудники провели осмотр места происшествия. В результате чего установили, что при перекачке горюче-смазочного материала из одной емкости в другую, у них произошла авария. ГСМ к сожалению в небольшом количестве просочился в речку, а затем в море. Это то, что известно на данный момент", - сказал Савелий Читанава.

По его словам, утечка была несерьезная, опасности для людей и морских обитателей не представляет.

"Конечно, лучше бы этого не произошло. Но коль этот факт имеет место, говорить о каком-то стихийном бедствии не приходится", - подчеркнул он.

Читанава добавил, что завтра будут продолжены работы по выяснению причин утечки. В отношении Сухумского пивзавода будут применены административные меры взыскания.

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