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МЧС: лесной пожар у села Мцара не угрожает жилым домам

© Sputnik / Анна Огородник
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Темы:
Лесные пожары в Абхазии (62)
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Sputnik Абхазия
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Сухостой в районе села Мцара Гудаутского района горит с 1 января, но спасатели не могут подобраться к очагу - нет подъезда для спецтехники.

СУХУМ, 4 янв - Sputnik, Бадрак Авидзба. Лесной пожар, который разгорелся в районе села Мцара Гудаутского района не угрожает жилым домам. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в центре управления силами МЧС Абхазии. 

"Из-за того, что нет подъезда, техника не может приблизиться к пожару, однако наши сотрудники контролируют ситуацию. Они готовы предотвратить опасность, в случае если пожар будет распространяться в сторону жилых домов", - отметили в МЧС.

Спасатели не берутся оценивать площадь лесного пожара, однако отмечают, что это так называемый низовой пожар, горят не кроны деревьев, а опавшие сухие листья.

В центре управления силами МЧС Абхазии также сообщили, что на территории страны лесной пожар обнаружен в горах в Гулрыпшском районе. Площадь пожара пока не определена. В ведомстве отметили, что огонь также не представляет опасности для жилых домов, так как находится от них на приличном расстоянии.

Ранее лесные пожары общей площадью 45 гектаров были зафиксированы в горах Гудауты и Гагры. После четырех дней борьбы с огнем, очаги удалось локализовать. 

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Темы:
Лесные пожары в Абхазии (62)

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