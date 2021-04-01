Пожар в сухумской квартире ликвидирован

Сигнал о возгорании в квартире поступил дежурному Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии в девять часов утра.

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. В квартире жилого дома на четвертом этаже на улице Эшба 173 "А" в городе Сухум загорелась мебель, сообщается на сайте МЧС Абхазии.

По информации пожарных, огонь мог распространиться во все комнаты помещения. Оперативными действиями пожарного и спасательного расчетов поисково-спасательный отряда города Сухум огонь был ликвидирован в максимально сжатые сроки. Благодаря этому, квартиру удалось спасти от полного выгорания.

В ходе инцидента пострадавших нет.

МЧС предупреждает о необходимости строгого соблюдения противопожарных мер.

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