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Пожар в сухумской квартире ликвидирован

© Sputnik / Томас Тхайцук
Происшествия
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Incidents/20210401/1032128017/Pozhar-v-kvartire-Sukhuma-likvidirovan.html

Сигнал о возгорании в квартире поступил дежурному Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии в девять часов утра.

СУХУМ, 1 апр - Sputnik. В квартире жилого дома на четвертом этаже на улице Эшба 173 "А" в городе Сухум загорелась мебель, сообщается на сайте МЧС Абхазии.

© Foto / МЧС РА
Серия пожаров произошла накануне вечером в Сухуме и Сухумском районе

По информации пожарных, огонь мог распространиться во все комнаты помещения. Оперативными действиями пожарного и спасательного расчетов поисково-спасательный отряда города Сухум огонь был ликвидирован в максимально сжатые сроки. Благодаря этому, квартиру удалось спасти от полного выгорания.

В ходе инцидента пострадавших нет. 

МЧС предупреждает о необходимости строгого соблюдения противопожарных мер.

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