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Житель Абхазии утонул в море у побережья Сухума

© Sputnik / Леон Адлейба
Происшествия
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Incidents/20210503/1032345012/Zhitel-Abkhazii-utonul-v-more-u-poberezhya-Sukhuma.html

Купальный сезон в Абхазии официально откроется 5 июня, в конце мая сотрудники ГИМС МЧС Абхазии проверят пляжи во всех городах республики на соответствие требованиям безопасности.

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Житель Абхазии утонул в понедельник утром в районе пляжа санатория МВО в Сухуме, сообщает пресс-служба МЧС республики.

В сообщении уточняется, что это гражданин Джинджолия 1987 года рождения. Сигнал о его пропаже поступил в МЧС в 06:50. У кромки моря спасатели обнаружили вещи пропавшего. Тело самого Джинджолия было обнаружено в 20 метрах от берега на глубине трех метров.

В поисковой операции были задействованы сотрудники ГИМС, медицинского управления, спасательного отряда и Сухумского ПСО МЧС Абхазии.

Ранее в МЧС сообщали, что купальный сезон в Абхазии официально откроется 5 июня. К этой дате районные администрации должны провести необходимую подготовительную работу, в том числе обеспечить в местах купания наличие спасателей и спасательных плавсредств.

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