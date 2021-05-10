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Спасательная операция в горах: сотрудники МЧС Абхазии помогли россиянке

© Sputnik / Томас Тхайцук
Происшествия
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Sputnik Абхазия
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Вечером 9 мая в МЧС поступил сигнал о чрезвычайном происшествии, женщина получила травму и не могла самостоятельно передвигаться.

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Жительница Екатеринбурга Елена Ларина разорвала связки на ногах и не смогла передвигаться самостоятельно, женщина находилась в горном массиве в четырех километрах от Гегского водопада. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Сигнал о бедствии поступил в МЧС республики в 18:20 в воскресенье 9 мая. 

Пострадавшую отыскал поисково-спасательный отряд МЧС по Гагре. Спасатели организовали переправу через реку, после пять километров несли женщину на носилках до автотрассы. 

Елену передали медикам, которые доставили ее в Гагрскую районную больницу. Поисково-спасательная операция завершилась в 03:50 в понедельник 10 мая.

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