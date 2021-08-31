Смертельная авария произошла в районе Отхары

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного спасательного ведомства в 16:27 во вторник 31 августа.
СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Мужчина погиб в аварии, которая произошла в районе села Отхара Гудаутского района, об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 16:27 31 августа.
Водитель автомобиля "Subaru" следовал по Гагрскому шоссе, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате происшествия водитель погиб.
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