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Смертельная авария произошла в районе Отхары

© Foto / МЧС РА
Происшествия
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Sputnik Абхазия
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Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного спасательного ведомства в 16:27 во вторник 31 августа.

СУХУМ, 31 авг - Sputnik. Мужчина погиб в аварии, которая произошла в районе села Отхара Гудаутского района, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного МЧС в 16:27 31 августа.

Водитель автомобиля "Subaru" следовал по Гагрскому шоссе, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате происшествия водитель погиб.

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