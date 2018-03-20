Визит на перспективу: делегаты рассказали о поездке в Республику Сербскую

Во время визита абхазской делегации в Республику Сербскую, по словам министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба, Абхазию в Республике Сербской заинтересовали строительные традиции.

"Эта страна славится серьезными строительными традициями. Все это для нас имеет большое значение. Например, что касается деревообработки, то у нас есть большие запасы дерева, которые на сегодня мы, к сожалению, не можем перерабатывать таким образом, чтобы выпускать из страны продукцию с высокой добавочной стоимостью. Напротив, в Республике Сербской – высокорентабельная продукция. Они обрабатывают конкурентоспособную продукцию, которую поставляют практически во все Европейские страны. Вы знаете, что в силу ограниченности Абхазии, у нас нет доступа к Европейским технологиям", – добавил министр.

Ардзинба отметил, перспективу создания совместного предприятия с предпринимателями из Республики Сербской.

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