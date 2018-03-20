Ардзинба: Республика Сербская готова подписать соглашение с Абхазией

Абхазская делегация с рабочим визитом пребывала в Республике Сербской с 16 по 17 марта. О том, как прошла рабочая поездка, делегаты рассказали на пресс-конференции в Sputnik 20 марта.

СУХУМ, 20 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Подписание межведомственного соглашения между министерствами экономики Абхазии и Республики Сербской имеет перспективу, рассказал на пресс-конференции в Sputnik министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

"Во время визита в Республику Сербскую мы с коллегами обсуждали подписание межведомственного соглашения. Они готовы подписывать соглашение о взаимодействии между министерствами экономики Абхазии и министерством экономики Республики Сербской", – сказал он.

Адгур Ардзинба отметил, что Абхазию в Республике Сербской заинтересовали строительные традиции.

© Фото: пресс-служба ТПП РА Абхазская делегация встретилась с президентом Республики Сербской

"Эта страна славится серьезными строительными традициями. Все это для нас имеет большое значение. Например, что касается деревообработки, то у нас есть большие запасы дерева, которые на сегодня мы, к сожалению, не можем перерабатывать таким образом, чтобы выпускать из страны продукцию с высокой добавочной стоимостью. Напротив, в Республике Сербской – высоко рентабельная продукция. Они обрабатывают конкурентоспособную продукцию, которую поставляют практически во все европейские страны. Вы знаете, что в силу ограниченности признания Абхазии, у нас нет доступа к Европейским технологиям", – добавил министр.

По словам Ардзинба, возможно и создание совместного предприятия с предпринимателями из Республики Сербской.

"Мы могли бы создать совместное предприятие с нашими друзьями из этой республики, используя их технологии", – пояснил он.

Как рассказал министр экономики Абхазии, в Республике Сербской для абхазской стороны также интересна и технология переработки сельхозпродукции.

"Здесь высокий уровень переработки продуктов питания, сельхозпродукции и вообще, в целом сельскохозяйственная отрасль у них очень развита. Именно их подходы, их технологии в части переработки сельхозпродукции, изготовления продуктов питания для нас тоже интересны. Мы также говорили о возможности налаживания двухсторонних торговых отношений, то есть поставки наших товаров в Республику Сербскую и оборот их товаров на нашем рынке", – отметил Ардзинба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ардзинба: Абхазии интересен сельскохозяйственный опыт Республики Сербской

По словам заместителя министра по курортам и туризму Абхазии Астамура Ахба есть перспектива развития отношении между Абхазией и Республики Сербской и в туристической отрасли.

"На самом деле есть все туристические ресурсы, которые востребованы и нашими гражданами, и гражданами Республики Сербской. Мы знаем, что в наших странах православие. Во время визита мы обсуждали вопрос, как организовать обмен туристических потоков. Здесь, конечно, нужно привлечь участников турбизнеса. Наша задача сегодня – свести наших туроператоров. Абхазов может заинтересовать то, что Республика Сербская – безвизовая страна", – добавил Астамур Ахба.

Абхазская делегация с рабочим визитом пребывала в Республике Сербской с 16 по 17 марта. В рамках визита состоялась встреча с президентом страны, а также министрами.