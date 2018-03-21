День "солнечных" детей: специалисты рассказали о ситуации с синдромом Дауна в Абхазии

21 марта Международный день детей с синдромом Дауна. О том, сколько детей проживает в Абхазии с этим синдром и какие условия им необходимы, рассказали в пресс-центре Sputnik сотрудники Реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями.

В свою очередь директор Реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями Лиана Эмухвари отметила, что синдром Дауна во всем мире стал очень часто встречаемой патологией.

"Почти каждый 700 ребенок в мире рождается с этой патологией. Чаще всего такие дети появляется у женщин старше 35 лет, что, конечно, не исключает рождения ребенка с синдромом Дауна у женщин более раннего возраста. В Абхазии зарегистрировано 25 детей с этой патологией, из них 15 посещают Реабилитационный центр страны. Но некоторые принимают решение заниматься своими детьми самостоятельно и не обращаются за помощью к местным специалистам", — объясняет Эмухвари.

Синдром Дауна — заболевание, возникающее в результате генетической аномалии, при которой в организме человека появляется дополнительная хромосома, и в результате общее количество хромосом достигает 47, тогда как в норме оно должно составлять 46.

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