18:30 21 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Видео из пресс-центра

День "солнечных" детей: специалисты рассказали о ситуации с синдромом Дауна в Абхазии

Получить короткую ссылку
8 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik

21 марта Международный день детей с синдромом Дауна. О том, сколько детей проживает в Абхазии с этим синдром и какие условия им необходимы, рассказали в пресс-центре Sputnik сотрудники Реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями.

В свою очередь директор Реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями Лиана Эмухвари отметила, что синдром Дауна во всем мире стал очень часто встречаемой патологией.

"Почти каждый 700 ребенок в мире рождается с этой патологией. Чаще всего такие дети появляется у женщин старше 35 лет, что, конечно, не исключает рождения ребенка с синдромом Дауна у женщин более раннего возраста. В Абхазии зарегистрировано 25 детей с этой патологией, из них 15 посещают Реабилитационный центр страны. Но некоторые принимают решение заниматься своими детьми самостоятельно и не обращаются за помощью к местным специалистам", — объясняет Эмухвари.

Синдром Дауна — заболевание, возникающее в результате генетической аномалии, при которой в организме человека появляется дополнительная хромосома, и в результате общее количество хромосом достигает 47, тогда как в норме оно должно составлять 46.

Подробнее читайте в материале Асиды Квициния>>




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Планетарий Актобе
    Полвека под звездами

    В казахстанском Актобе до сих пор работает планетарий, открытый после полета Юрия Гагарина. О его удивительной истории – в материале Sputnik.

  • Движение на автомобильной дороге. Архивное фото
    Проезд закрыт

    На автотрассе Бишкек — Ош вновь введены временные ограничения из-за угрозы схода лавин: ближайшие дни трассу будут закрывать по ночам.

  • Водитель за рулем автомобиля
    Не по пути

    За что налоговые органы Беларуси штрафуют водителей, которые подвозят попутчиков, используя популярные интернет-сервисы?

  • Книги на латышском языке
    Семена раздора

    В Латвии нет нормальных учебников и методик преподавания латышского языка для школ национальных меньшинств, считают родители учащихся.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Польши Анджей Дуда
    Поздравлений не ждите!

    В канцелярии Грибаускайте заявили, что пока Россия "нарушает международное право", Литва не будет поздравлять Владимира Путина.

  • Вадим Красносельский
    Полная поддержка

    Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил о полной поддержке позиции России в вопросе приднестровского урегулирования.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Мистические и необычные леса планеты
День солнечных детей: специалисты рассказали о ситуации с синдромом Дауна в Абхазии
День "солнечных" детей: специалисты рассказали о ситуации с синдромом Дауна в Абхазии
10 главных инициатив президента Абхазии Рауля Хаджимба
Президентский список: главные инициативы Хаджимба

Соцсети

Sputnikabkhazia