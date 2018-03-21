День "солнечных" детей: специалисты рассказали о ситуации с синдромом Дауна в Абхазии

В свою очередь директор Реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями Лиана Эмухвари отметила, что синдром Дауна во всем мире стал очень часто встречаемой патологией.
"Почти каждый 700 ребенок в мире рождается с этой патологией. Чаще всего такие дети появляется у женщин старше 35 лет, что, конечно, не исключает рождения ребенка с синдромом Дауна у женщин более раннего возраста. В Абхазии зарегистрировано 25 детей с этой патологией, из них 15 посещают Реабилитационный центр страны. Но некоторые принимают решение заниматься своими детьми самостоятельно и не обращаются за помощью к местным специалистам", — объясняет Эмухвари.
Синдром Дауна — заболевание, возникающее в результате генетической аномалии, при которой в организме человека появляется дополнительная хромосома, и в результате общее количество хромосом достигает 47, тогда как в норме оно должно составлять 46.