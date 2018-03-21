Харчилава: "солнечным" детям не хватает специалистов в Абхазии

СУХУМ, 21 мар – Sputnik, Асида Квициния. Специализированных педагогов, работающих с детьми с синдром Дауна не хватает Абхазии, заявила на пресс-конференции в Sputnik детский психолог Ханифа Харчилава.

© AFP 2018/ FRANCK FIFE Педиатр: "солнечными" детьми нужно заниматься прицельно

"Наш реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями не направлен на работу с детьми с синдромом Дауна, но при этом мы делаем все возможное для оказания помощи таким детям. Мы следуем коррекционной программе, которая заключается в развитии крупной и мелкой моторики, когнитивных способностей, а также коррекции внимания и памяти. Мы готовы принять любого ребенка и оказать ему необходимую помощь, двери нашего центра всегда открыты", — сказала психолог.

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Харчилава отметила, что детей с таким синдром не просто так называют "солнечными", — они добродушные и позитивные. Родители не должны изолировать таких детей от мира, и надо прилагать максимум усилий для их адаптации в современном обществе, считает она.

Директор Реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями Лиана Эмухвари отметила, что синдром Дауна во всем мире стал очень часто встречаемой патологией.

"Почти каждый 700 ребенок в мире рождается с этой патологией. Чаще всего такие дети появляется у женщин старше 35 лет, что, конечно, не исключает рождения ребенка с синдромом Дауна у женщин более раннего возраста. В Абхазии зарегистрировано 25 детей с этой патологией, из них 15 посещают Реабилитационный центр страны. Но некоторые принимают решение заниматься своими детьми самостоятельно и не обращаются за помощью к местным специалистам", — объяснила Эмухвари.

По ее словам, в Абхазии уже более 10 лет существует антенатальная диагностика, благодаря которой можно определить, есть ли у ребенка какие-то патологии. В случае обнаружения у ребенка синдрома Дауна, мать может принять решение о том, чтобы прервать беременность, но с принятием закона об абортах в Абхазии, женщинам приходится выезжать за пределы страны, подчеркнула она.

Все чаще в мире для "солнечных" детей используют инклюзивное образование, благодаря чему они могут проходить обучение в общеобразовательных школах, привела в пример зарубежный опыт Эмухвари.

"Инклюзивного образования у нас нет, и наши дети проходят обучения в коррекционных школах. В Абхазии их две — в Сухуме и Ткуарчале. Если со школьным образованием можно найти какой то выход, то с определением особенных детей в детсад возникают большие сложности. Сотрудники детсадов не имеют специального образования для работы с такими детьми и не знают, как правильно себя с ними вести", — посетовала специалист.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пациентка с ДЦП из реабилитационного центра в Сухуме сделала "первый шаг"

21 марта в мире ежегодно отмечается Всемирный день людей с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day). Впервые он отмечался в 2006 году. Синдром Дауна в 1866 году описал британский врач Джон Лэнгдон Даун. Почти сто лет спустя, в 1959 году, французский ученый Жером Лежен обосновал генетическое происхождение этого синдрома.

Синдром Дауна — заболевание, возникающее в результате генетической аномалии, при которой в организме человека появляется дополнительная хромосома, и в результате общее количество хромосом достигает 47, тогда как в норме оно должно составлять 46.