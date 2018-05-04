Вне зоны доступа: о проблемах инвалидов рассказали в Sputnik

Председатель ассоциации "Инва-содействие" Алхас Тхагушев рассказал, что намеренной дискриминации людей с ограниченными возможностями в Абхазии нет.
"Но из-за незнания, непонимания, отсутствия нужного внимания мы имеем ряд серьезных проблем, которые, я надеюсь, в ближайшие 5-10 лет будут решены. Сейчас делаются робкие попытки позитивного решения проблем, но, к сожалению, не можем говорить, что это касается всего нашего государства, что эта тема громко звучит и каждый гражданин Абхазии ее знает", — подчеркнул он.
Мать семилетнего Гриши Изабелла Пупариани считает, что для того чтобы дети с ограниченными возможностями не испытывали проблем, все общество должно работать в этом направлении.
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