Удобная среда и образование: чего не хватает людям с инвалидностью в Абхазии

В преддверии Международного дня борьбы за права инвалидов, который ежегодно отмечается в мире 5 мая, в пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция, посвященная проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья в Абхазии.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Догнать постсоветские республики

"Мы находимся в начале пути, если посмотрим на страны постсоветского пространства, то можно с уверенностью сказать, что нам нужно догонять их и нужно сделать много чего для того, чтобы реализовать права людей с ограниченными возможностями", — сказал председатель Ассоциации "Инва-содействие" Алхас Тхагушев.

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При этом он заметил, что намеренной дискриминации людей с ограниченными возможностями в Абхазии нет.

"Но из-за незнания, непонимания, отсутствия нужного внимания мы имеем ряд серьезных проблем, которые, я надеюсь, в ближайшие 5-10 лет будут решены. Сейчас делаются робкие попытки позитивного решения проблем, но, к сожалению, не можем говорить, что это касается всего нашего государства, что эта тема громко звучит и каждый гражданин Абхазии ее знает", — заметил он.

Для людей с ограниченными возможностями это не прихоть, а жизненная необходимость — быть включенными в социальные процессы.

"Не для того, чтобы создавать какие-то особые условия, а для того, чтобы сделать так, чтобы жизнь, которой живут все остальные, была доступна, чтобы была возможность, к примеру, попадать в школы, чтобы была возможность ходить в театр, чтобы была возможность устроиться на работу после учебы и так далее", — сказал Тхагушев.

Какие трудности

Глава "Инва-содействия" Алхас Тхагушев считает, что только совместная работа власти, бизнеса и общественных организаций может принести положительный результат, который облегчит жизнь инвалидов.

Транспорт не адаптирован под их нужды, многие пандусы просто непригодны для колясочников.

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"Мы всегда готовы подсказать. Пандусы делают не по нормативу, и это вызывает сожаление, на это закладываются деньги, но можно меньшими средствами сделать правильный пандус", — заверил он.

По оценкам Тхагушева, один из самых неудобных и опасных пандусов в столице установлен в Государственном музее. Он очень крутой и скользкий.

Алхас Тхагушев отметил большую роль Сухумского детского реабилитационного центра в лечении детей с ограниченными возможностями и сообщил, что в скором времени подобный центр откроется в Гудауте.

Ученица сухумской школы №3 Наала Чегия передвигается на коляске, в школе она перемещается без особых проблем.

"У нас в школе есть отдельный вход, по которому я иду, там есть пандус, и мне удобно по нему подниматься", — рассказала она.

В школе Наала не чувствует особого отношения, все ученики и учителя относятся к ней так же, как и ко всем.

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"Ко мне все хорошо относятся, помогают. Я живу рядом со школой, поэтому не испытываю проблем с попаданием в школу", — сообщила девочка.

Наала проходит курс реабилитации в Москве, любит петь и выступать в школьных театральных постановках. Она полна оптимизма и даже подала заявку на участие в "Сухумском забеге" который состоится 6 мая.

"Я буду бежать на дистанции в 2,5 километра", — сообщила она.

Мать семилетнего Гриши Изабелла Пупариани посетовала на сложности с получением образования.

"В стране нет основополагающего закона "Об образовании", я уже не говорю о вопросах инклюзии, которые должны быть в него включены. Мы должны учиться по каким-то программам, мы это делаем стихийно, у нас стихийная инклюзия, как и образование. Конечно, тут встает вопрос нормативно-правового характера, который требует тщательной разработки", — подчеркнула она.

Сын Изабеллы еще не ходит в школу.

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"Ему бы пора уже пойти в школу, но вы же понимаете, что особенности развития бывают разные, помимо опорно-двигательного аппарата существует еще ментальная инвалидность, которая предполагает особенности психологического развития. Если мы говорим об инклюзивном образовании, то очень важен вопрос педагогов, которые могли бы учитывать эти особенности при обучении этих детей", — сказала она.

Международный день борьбы за права инвалидов отмечается ежегодно 5 мая с 1992 года.