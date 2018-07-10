Мерабов слушает дома тишину и "распоряжения": музыкант разоткровенничался в Sputnik

Пресс-конференция о предстоящем выступлении Мерабовых на международной фестивале "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST" состоялась в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия во вторник 10 июля.

Не только о фестивале и джазе говорил на пресс-конференции, продюсер, композитор и пианист Армен Мерабов. Музыкант также рассказывал, как он проводит свое свободное время, что любит дома слушать тишину и свою супругу.

"Дома звучит тишина – лучшая музыка. Я слушаю Мерабову, конечно: "Вынеси мусор", "Почему чашку поставил не на то место?!", – пошутил музыкант.

Джазовое трио Армена Мерабова и специальный гость Мариам Мерабова в рамках фестиваля устроят вечер свободной музыки в Абхазской госфилармонии 11 июля в 19:00.

Мерабов отметил, что на джазовом вечере в абхазской филармонии зрители услышат уникальные композиции.

Время Мерабовых: в Сухуме продолжается JazzFest>>

Вместе с Мерабовыми на сцене абхазской филармонии выступят также музыканты Антон Горбунов и Петр Ившин.

Международный джазовый фестиваль "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST" проходит в столице Абхазии с 3 по 18 июля.

Фестиваль 2018 года открылся концертом Роналда Бейкера и трио Алексея Черемизова. Завершится фестиваль выступлением абхазской блюзовой группы "Red Rocks".